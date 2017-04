Las mascotas ayudarían a reducir la posibilidad de que los niños tengan alergias

Según un estudio realizado en la Universidad de Georgia, los niños menores de un año que se desarrollan en una casa con perros o gatos, tienen un 50% menos de posibilidades de sufrir de alergias.

La investigación “Lifetime dog and cat exposure and dog- and cat-specific sensitization at age 18 years” analizó a 184 niños que desde su nacimiento hasta sus siete años vivieron con dos o más perros y gatos. Para comparar observaron a 220 niños que no vivieron con animales en sus primeros años.

Los resultados obtenidos indicaron que los niños con mascotas fueron un 50% menos propensos a tener alergias que los que no convivieron con animales.

El doctor Ownby del departamento de pediatría de la Universidad de Medicina de Georgia, explicó que “La exposición a las endotoxinas ayuda a crear un sistema inmune más fuerte y evita gran parte de las alergias”.

Otro de los resultados que arrojó la investigación, fue que estos niños que crecen con mascotas tienen un 45% menos de probabilidades de sufrir de asma o hiperactividad.

Sin embargo, David Nash, médico y director clínico de alergia e inmunología del Hospital Infantil de Pittsbugh, indica que hay que tener cautela con los resultados obtenidos en estos estudios y advierte que es demasiado pronto para recomendar tener un perro o gato sólo para evitar las alergias en los bebes.

De todas formas, siempre que haya mascotas (y sino también), la limpieza en el hogar es fundamental para lograr una buena salud en los niños.

Fuente: El Observador