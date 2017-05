10 recuerdos que internet nos dejó

A medida que la tecnología ha avanzado y los gustos han cambiado, son varios los servicios relacionados a internet que han “muerto” y son parte solamente del recuerdo de algunos.

Hotmail

Hotmail fue la primer plataforma de correo electrónico de alcance mundial, nacida hace más de 20 años. Su éxito duró largos años hasta que apareció Gmail, que ofrecía mayor capacidad de almacenamiento y creó un concepto nuevo: la posibilidad de no borrar los correos viejos. En 2012 Gmail superó a Hotmail, que ahora se llama Outlook y tiene 400 millones de usuarios, menos de la mitad de los que suma Gmail.

Netscape, el navegador de la prehistoria

Antes de existir Google Chrome y Mozilla, la competencia que había era entre los navegadores Internet Explorer y Netscape. El primero, obra de Microsoft, era visto como una imposición del monstruo de los computadores. Netscape se erigió en la alternativa, pero fue devorado por IE, que acaparó el 98 por ciento del mercado. Netscape funcionó hasta febrero de 2008.

ICQ, el chat de la flor

ICQ es realmente viejo. Era un servicio que servía para comunicarse vía chat con una persona determinada, sin tener que estar en salones plagados de otros chateadores. Era una especie de Whatsapp de la prehistoria misma de Internet. Fue creado en 1996 y comprado por AOL en 1998. Según los registros, ICQ tiene actualemente más de 30 millones de cuentas activas, pero encontrar a un usuario de ICQ es poco menos que un milagro.

El mp3

Hasta antes del mp3, escuchar música implicaba cargar un engorroso reproductor de CDs y llevar un estuche con todos los discos. Esta creación del Instituto Fraunhofer hizo que la música fuera portable y simplificó los procesos de descarga en internet, revolucionando totalmente el mercado. Sus creadores anunciaron que dejarán de trabajar con ese formato para privilegiar otros más modernos.

Napster

Precisamente gracias al surgimiento del mp3 aparecieron plataformas como Napster, donde los usuarios podían descargar todo tipo de música. Esto generó fuertes controversias por los derechos de autor, asuntos legales que terminaron minando la fuerza de Napster. Se relanzó en 2008 y fusionó con otra empresa en 2011. Pero ya nada era igual.

Fotolog, el viejo Facebook

Miles de adolescentes día a día compartían fotografías y contaban sus vivencias en el Fotolog. Era como Facebook, pero más rústico y con muchas menos prestaciones. En realidad, la comparación le queda muy grande. En Fotolog, los muchachos publicaban pensamientos, selfies y toda clase de intrascendencias. Duró poco tiempo.

La Enciclopedia Encarta

Microsoft ofrecía una serie de servicios, entre ellos Encarta, un intento de enciclopedia virtual que se usaba en los computadores y que era la favorita de los escolares más aficionados a las nuevas tecnologías, porque en esa época eran nuevas. Pero la enorme cantidad de datos erróneos y el surgimiento de Wikipedia dejó a Encarta por el camino, y en el olvido… Su última versión es de 2009.

MSN Messenger

Antes de Whatsapp, antes de Telegram, estuvo Messenger. Sus íconos verdes o rojos nos indicaban si nuestros amigos estaban conectados o no. Conversar poniendo smileys se tornó tradición entonces. Era una plataforma simple, amigable y estable. Pero Google la borró del mapa y Facebook terminó por sepultarla.

El buscador Altavista

Cuando Google no existía, navegar por internet podía ser caótico. Los primeros buscadores encontraban bastante poco, las búsquedas eran realmente complicadas. Uno de los buenos era Altavista. De todas formas todos los existentes fueron relegados cuando Google impuso su potencia. En 2013, Altavista pasó a mejor vida.

Disquetes y cds

Pensar que en un disquete podía almacenarse 1,44 mb puede provocar una carcajada. Pero era lo que había a comienzos de siglo e imaginar algo distinto no era una posibilidad. Por eso había que andar con muchos de ellos. Decenas, a veces, para guardar apenas un archivo. Los CDs, los pendrives y otras formas de almacenaje más eficientes terminaron sacando a los disquetes de este mundo.

Fuente: Taringa