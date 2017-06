¿Conocés los beneficios de donar sangre?

Donar sangre se trata de un acto de amor y solidaridad cuyo mejor beneficio es que puede ayudar a salvar la vida de otra persona.

A continuación te mencionamos tres increíbles beneficios que tendrá tu cuerpo luego de convertirte en donante:

Equilibra niveles de hierro en el cuerpo

El hierro es usado por nuestro organismo, principalmente, como parte de la hemoglobina, la proteína encargada de transportar oxígeno a los tejidos. Por cada unidad de sangre donada, perdemos aproximadamente un cuarto de gramo de hierro. Pero, aunque los niveles bajos de este elemento son peligrosos para la salud porque provocan anemia, los expertos afirman que un exceso de hierro es mucho más peligroso.

Los investigadores explicaron que: “Debido a que se piensa que las reservas altas de hierro son un factor de riesgo para el infarto agudo de miocardio, donar sangre en teoría podría reducir el riesgo al reducir las reservas de hierro en el cuerpo.”

Informa sobre nuestra salud

Donar sangre sirve como una pequeña revisión ya que durante este acto se mide y controla nuestra temperatura, presión sanguínea, pulso y los niveles de hemoglobina. Por si esto fuera poco, se comprueba si padecemos enfermedades infecciones como VIH, hepatitis B y C o sífilis.

Mejora el flujo sanguíneo

El estilo de vida sedentario y la alimentación alta en grasas y azúcares provoca que la sangre se hipercoagule, es decir que se hace más espesa y tiene una lenta circulación. Esto aumenta el riesgo de tener un coágulo de sangre o un derrame cerebral, además de que contribuye a la inflamación ya que el oxígeno no llega adecuadamente a todos los tejidos.

Donar puede ayudar a que la sangre puede ayudar a que la sangre circule mejor y a limitar los daños en el revestimiento de los vasos sanguíneos, lo que podría ser el resultado de menos bloqueos arteriales.

Recomendaciones para donar sangre

Si quieres donar sangre, ya sea a un familiar o conocido o como un acto voluntario, recuerda tomar en cuenta los siguientes puntos:

• Tener al menos 18 años y no más de 65, una estatura mínima de 1,50 metros y 50 kg de peso

• Gozar de buena salud, no estar enfermo ni haber ingerido un medicamento en los últimos 3 días

• No haberse realizado tatuajes o piercings en el último año

• No ser adicto a drogas

• No haberse sometido a cirugías en los últimos tres meses

• No estar embarazada, amamantando o menstruando

