Los Premios Graffiti ya tienen sus nominados

La 15º edición de los premios Graffiti a los más destacado de la música uruguaya ya tiene a sus nominados, entre los que destacan Luciano Supervielle y la banda Once Tiros, cada uno con seis nominaciones.

Este año hay una novedad. El próximo 12 de julio, en el evento lanzamiento, se entregarán 15 estatuillas, mientras que las otras 17 restantes se entregarán en la ceremonia de entrega el 9 de agosto.

Los Premios Gariffiti nacieron como premios rockeros, pero actualmente la diversidad de géneros y artistas se profundizó, compitiendo juntos Rombai y Trotsky Vengarán, por ejemplo.

A continuación, los nominados:

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INFANTIL

Canciones cortitas y otras no tanto – Marcelo Ribeiro y la extravagancia banda / Independiente

Canciones Peregrinas – Música para jugar – Leticia Ruibal y Ginkgo Biloba / Independiente

El juego se vuelve canción – Ajó, experiencias musicales oportunas / Perro Andaluz

El viaje de la semilla – Encanto al alma / MMG

Tardes infinitas – Giraluna / Independiente

MEJOR ÁLBUM DE ROCK Y POP ALTERNATIVO

Chillan las Bestias – Chillan las Bestias / Bizarro

Conspiraciones – Los Oxford / Triple RRR

El Folk de la Frontera – Molina y los Cósmicos / Santas Palmeras

Encrucijado – Yamandú Gallo / Bizarro

Temprano – Milongas extremas / Independiente

MEJOR ÁLBUM DE FOLCLORE

Ahí nomas – Copla Alta / MMG

Ahora sí! – Carlos Paravís / MMG

Desde los afectos – Carlos Alberto Rodríguez / Sondor

Misturado – Chito de Melo / Ayuí

Viaje a la raíz – Silvana Marrero y Carlos Darakjian / Tararira Music

MEJOR ÁLBUM DE TANGO

Gurí – Cuarteto Ricacosa / Ayuí

Muestrario – Cuarteto Ciudad Vieja / Perro Andaluz

Orquesta Típica Randolfo – Orquesta Típica Randolfo / MT

Tango hereje – Proyecto Caníbal Troilo / Ayuí

Tango, Milonga y Candombe en vivo – Rubén Rada / MMG

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL

Gracias a la gente – Vanesa Britos / MMG

La música es música – El Gucci / MMG

Otra calle – El Fata y Los Fatales / Bizarro

Trayectoria – Carlos Goberna y su Sonora Borinquen / Sondor

Vida mia – Lucas Sugo / MMG

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA POPULAR Y CANCIÓN URBANA

En Vivo Teatro Solis – Spuntone Mendaro / Bizarro

Hasta el otro carnaval – Emiliano y El Zurdo / MMG

Mi corazón bombón – Mariana Lucía / Los años luz – Perro Andaluz

Semillas – Rossana Taddei / Bizarro

Un día de Julio – Agarrate Catalina / MMG

MEJOR ÁLBUM DE CUMBIA POP

Dale que suena – Mawi / MMG

De fiesta – Rombai / MMG

La búsqueda – Sonido de la Costa / MMG

Que no se note! – Diego Salomé / MMG

Toco para Vos – Toco para Vos / Warner

MEJOR ÁLBUM DE PUNK

10:10 – Punkzer / Entropía

El arte es asunto serio – Prank! / Independiente

El maestro interior – Iván & Los Terribles / Independiente

Relajo pero con orden – Trotsky Vengarán / Bizarro

Servicios Fúnebres – The Moors / Independiente

MEJOR ÁLBUM DE POP

Bajo ningún concepto – Gonzalo Brown / Perro Andaluz – Cosita Kultural

Corazón en reparo – La Santa / Bizarro

Instantes decisivos – Papina De Palma / Bizarro

Mi corazón bombón – Mariana Lucía / Los años luz – Perro Andaluz

Sesiones – El Astillero / Bizarro

MEJOR ÁLBUM DE ROCK Y BLUES

Bunker – Once Tiros / Independiente

Rústico – Los Prolijos / Independiente

Grieta en la luz – Hermanos Brother / Independiente

La calma de las cosas quietas – La Mujer Pájaro / Independiente

Chau – Jorge Barral / Little Butterfly Bajo Licencia Sondor

MEJOR PRODUCTOR DEL AÑO

Bruno Andreu, Santiago Bolognini y Pablo Silvera – Bunker – Once Tiros / Independiente

Fabrizio Rossi Giordano – Mapas Anatómicos – Carmen Sandiego / Bola de nieve

Luciano Supervielle – Suite para piano y pulso velado – Luciano Supervielle / Bizarro

Martín Buscaglia – Encrucijado – Yamandú Gallo / Bizarro

Yamandú y Tabaré Cardozo – Un día de Julio – Agarrate Catalina / MMG

MEJOR COMPOSITOR DEL AÑO

Chillan las Bestias – Chillan las Bestias – Chillan las Bestias / Bizarro

Garo Arakelian, Diego Presa, Gonzalo Deniz – Sesiones – El Astillero / Bizarro

Luciano Supervielle – Suite para piano y pulso velado – Luciano Supervielle / Bizarro

Nicolás Molina – El Folk de la Frontera – Molina y los Cósmicos / Santas Palmeras

Pablo Silvera, Bruno Andreu y Santiago Bolognini – Bunker – Once Tiros / Independiente

MEJOR SOLISTA FEMENINA DEL AÑO

Instantes decisivos – Papina De Palma / Bizarro

Rossana Taddei – Semillas / Bizarro

Mariana Lucía – Mi corazón bombón / Los años luz – Perro Andaluz

Estela Magnone – Telón / Bizarro

Vanesa Britos – Gracias a la gente / MMG

MEJOR SOLISTA MASCULINO DEL AÑO

Jorge Nasser – Concierto 30 Aniversario / MMG

Luciano Supervielle – Suite para piano y pulso velado / Bizarro

Nicolás Molina – El Folk de la Frontera / Santas Palmeras

Tango, Milonga y Candombe en vivo – Rubén Rada / MMG

Yamandú Gallo – Encrucijado / Bizarro

MEJOR DÚO O BANDA DEL AÑO

Agarrate Catalina – Un día de Julio / MMG

Chillan las Bestias – Chillan las Bestias / Bizarro

El Astillero – Sesiones / Bizarro

Once Tiros – Bunker / Independiente

Trotsky Vengarán – Relajo pero con orden / Bizarro

TEMA DEL AÑO

192 Manga – Trotsky Vengarán / Bizarro

Buscándome – Senda 7 / Bizarro

Cuando se pone a bailar – Rombai / MMG

El amor anda suelto – El Astillero / Bizarro

Qué sería de mí – Once Tiros / Independiente

ÁLBUM DEL AÑO

Bunker – Once Tiros / Independiente

Chillan las Bestias – Chillan las Bestias / Bizarro

El Folk de la Frontera – Molina y los Cósmicos / Santas Palmeras

Sesiones – El Astillero / Bizarro

Suite para piano y pulso velado – Luciano Supervielle / Bizarro

Los que se entregarán antes de la ceremonia

MEJOR DVD MUSICAL

Aeternam – Fixion / Independiente

Concierto 30 Aniversario – Jorge Nasser / MMG

El viaje de la semilla – Encanto al alma / MMG

En Vivo Teatro Solis – Spuntone Mendaro / Bizarro

Tango, Milonga y Candombe en vivo – Rubén Rada / MMG

MEJOR VIDEO CLIP

Canción nueva – Mux / Feel the Agua

Eructo de Semen – Carmen Sandiego / Bola de nieve

Qué sería de mí – Once Tiros / Independiente

¿Quién Sabe? – Juan el que Canta / Can Picafort

Revólveres y Rosas – Socio / Bizarro

MEJOR LIBRO SOBRE MÚSICA URUGUAYA

Libro de partituras Suite para piano y pulso velado – Luciano Supervielle / Ediciones B

Marama & Rombai El Libro – Clara Esmoris / Penguin Random House

Nos íbamos a comer el mundo. 20 años de rock en Uruguay (1990-2009) – Kristel Latecki / Ediciones B

Uruguayos cantores – Mateo Magnone / Ediciones B

Zitarrosa, canciones ilustradas – Martín León Barreto (ilustrador) / Alfredo Zitarrosa (letras de canciones) / Zona Editorial

MEJOR ÁLBUM EN VIVO

En Vivo Teatro Solis – Spuntone Mendaro / Bizarro

Rock criollo – Pecho E´ Fierro / Bizarro

Sesiones – El Astillero / Bizarro

Tango, Milonga y Candombe en vivo – Rubén Rada / MMG

Un día de Julio – Agarrate Catalina / MMG

MEJOR ARTISTA NUEVO

11235 – The Islingtons / Independiente

De santos y bandidos – Aborigen / Independiente

Instantes decisivos – Papina De Palma / Bizarro

La calma de las cosas quietas – La Mujer Pájaro / Independiente

Los buenos modales – Los Buenos Modales / Pure Class Music

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ

Increyendo – Santiago Blanco & Cosa e Mandinga / MT

Interior – Felipe Ahunchain Trio / Domus Jazz

Homenaje a Rada – The Radas Old Boys / Ayuí

Khronos – Francisco Fattoruso / MMG

Ultramarino – TrÍo Ibarburu / MMG

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INSTRUMENTAL

Dos pequeños conciertos para piano – Leo Maslíah / Perro Andaluz

Jagüel – Federico Nathan Trio / Perro Andaluz

Khronos – Francisco Fattoruso / MMG

Suite para piano y pulso velado – Luciano Supervielle / Bizarro

Ultramarino – Trío Ibarburu / MMG

MEJOR ÁLBUM DE HIP HOP

2001: el Stand Up – Milanss / Ruleta

Debute – Puchero / Independiente

Hace que exista – Eli Almic & DJ RC / Independiente

Los Buenos Modales – Los Buenos Modales – Pure Class Music

Trapecio – Clipper x Santi Bm / Independiente

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA

El Otro – Walas / Independiente

Esencia – Individrum / Perro Andaluz

Lobo dorado – Lobo Está? + El Niño que Toca Fuerte / Maginate

Mux – Mux / Feel the Agua

Suite para piano y pulso velado – Luciano Supervielle / Bizarro

MEJOR ÁLBUM INDIE

Ceres y Venus – La Foca / Bola de nieve

El Folk de la Frontera – Molina y los Cósmicos / Santas Palmeras

La calma de las cosas quietas – La Mujer Pájaro / Independiente

Mapas Anatómicos – Carmen Sandiego / Bola de nieve

Quebrajar – Mushi Mushi Orquesta / Independiente

MEJOR ÁLBUM DE METAL Y HARD ROCK

Autores en Vivo 6 / Testimonio en Audio – Radical / Pentagram / Blacktape Unorthodox

Bagual – Bagual / Caotic

NLS – Nameless / Caotic

Rock criollo – Pecho E´ Fierro / Bizarro

Rude Mood – Rude Mood / Independiente

MEJOR ÁLBUM DE CANDOMBE FUSIÓN

Ansina 1032 – Comparsa Integración y Alejandro Luzardo / Sondor

Barrio Sur – Hugo Fattoruso y Barrio Sur / MMG

Comunión total – Fede Blois / Independiente

El hijo de – Diego Janssen / Independiente

Hermano Moreno – Lágrima Ríos / MMG

MEJOR ÁLBUM DE REGGAE

Descorchando tu conciencia – María la del Barrio / Independiente

Existir – Ser – Resistir – Elsantoremedio / Independiente

La recompensa es el camino – Tribu Dy Rasta / Barca

Renace – Karma Man Kaya / MMG

Todo que sí – Pedro y los Medusa / Independiente

