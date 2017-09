Lisa Standsfield presenta sus grandes éxitos en Enjoy

Una de las voces británicas más destacadas llega a Punta del Este, con un show exclusivo que tendrá lugar el próximo sábado 9 de setiembre a partir de las 22 horas.

Lisa interpretará algunos de sus grandes éxitos como “All Around the World”, “Never, Never Gonna Give You Up”, “The Real Thing”, entre otros clásicos que marcaron la historia de la música en los años 80 y 90.

Las entradas pueden adquirirse en RedUTS o en boleterías del resort, a un costo que va de los USD 40 en adelante. En tanto, quienes tengan la tarjeta Enjoy Club accederán a un descuento del 40% para comprar sus localidades.

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp