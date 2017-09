Música y moda para un fin de semana pasado por agua

Las intensas lluvias que azotaron Punta del Este no lograron opacar el gran movimiento turístico del pasado fin de semana, con la presencia histórica de la cantante británica Lisa Stansfield y la pasarela del Fashion Show.

Sin dudas, la Maratón Internacional celebrada el domingo 10 de setiembre, fue motivo principal de la llegada de más de cuatro mil visitantes al balneario, que a su vez pudieron disfrutar de un show de música y moda de primer nivel.

Lisa Stansfield cautivó a más de 900 personas que se congregaron el sábado 9 en Enjoy Punta del Este, para vivir un espectáculo único con clásicos como “All Around the World”, “Never, Never Gonna Give You Up” y “The Real Thing”.

En tanto, las últimas tendencias internacionales fueron presentadas en el Fashion Show que se realizó en Blend Bar bajo la conducción de Andrea Vila y Nacho Gutiérrez. El desfile contó con la participación de modelos de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay que se lucieron en una extensa pasarela para exponer lo mejor de la moda regional.

