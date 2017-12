Ex líder de Pink Floyd, Roger Waters, llega a Uruguay en 2018

El ex líder de la banda británica Pink Floyd, Roger Waters, tocará por primera vez en Montevideo el 3 de noviembre de 2018.

El músico traerá a Uruguay su gira “Pink Floyd’s Roger Waters Us + Them”, en la que interpreta las más emblemáticas canciones de los más importantes discos que esta banda británica aportó a la música universal, como The dark side of the Moon, The Wall, Animals y Wish you were here.

A partir del 19 de febrero se podrán comprar las entradas por medio de la Red UTS y en preventa exclusiva para tarjetas Santander y Scotiabank.

Fuente: LR21

Comparte esto: Facebook

Twitter

WhatsApp