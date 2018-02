Natalia Oreiro creó una cumbia para el Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo

La actriz y cantante le cambió la letra a un movido tema de Gilda y la adaptó para que se convierta en el himno del Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo.

La cumbia es una versión con la letra cambiada de la canción “Como marea” de Gilda. Fabrizio Magnín, el hijo de la fallecida cantante, cedió los derechos para que pudieran realizar esta grabación que será escuchada en la marcha por el Día de la Mujer. La nueva versión fue dada a conocer a través de las integrantes del colectivo femenino que está organizando el próximo paro del 8 de marzo.

“Marchando te conocí, parando dije que sí, y desde el 8M, loquita quedé por ti. Fue tanto, tanto el clamor ,que mareadita quedé, sin una gota de alcohol de ti yo me emborraché”, canta Natalia.

“Como libera la marea feminista, como libera la marea antimachista, como libera la marea del deseo, como libera la marea Ni una menos”, dice una de las estrofas del pegadizo tema. “Y me libera, me libera la marea. Y me empodera, me empodera la marea. Y nos mareamos, nos mareamos, nos mareamos, porque es muy lindo es estar revolucionadas“, interpreta Oreiro.

Fuentes: Infobae / Clarín

