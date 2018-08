Maldonado por Pamela Rojas: ¿cómo colaborar?

Hace poco, las redes sociales se colmaron de un pedido muy especial solicitando la colaboración de todos los uruguayos para que Pamela Rojas, una chica de 25 años oriunda de Maldonado, pueda viajar a realizar su tratamiento oncológico en Brasil.

A principios de junio, la joven estudiante de Magisterio fue diagnosticada de un tumor cerebral maligno grado IV para el que necesita iniciar un proceso de cura muy costoso que, según sus allegados, no está disponible en nuestro país. Es por ello que la familia de Pamela se encuentra recaudando fondos para poder palear la enfermedad en la clínica Sirio Libanés de la ciudad de San Pablo, debiendo alcanzar la cifra de 50 mil dólares.

“Las personas comunes y corrientes como nosotros, que no tenemos cuentas bancarias en el exterior ni acceso a los últimos avances en materia de salud, no podemos hacer nada contra este sistema. Lo que sí podemos es ayudar a otras personas comunes y corrientes a mantener la ilusión. Por eso les pedimos a todos que nos ayuden como puedan, con una oración para Pamela difundiendo la carta que hacemos oír con la esperanza de que no haya más víctimas de este sistema perverso y burocrático o depositando lo que puedan para ayudar a financiar este costoso pero indispensable tratamiento”, compartió en su perfil de Facebook su novio Hernán.

Además de estar disponible una cuenta en Abitab, Itaú y Brou, en el departamento de Maldonado se están realizando distintos eventos a beneficio de la joven fernandina. A continuación, compartimos algunas de las formas de colaborar:

En el Facebook Todos por Pamela Rojas están vendiendo bonos de colaboración a un costo de $ 100 para participar de un sorteo por un calienta camas de una plaza, una tostadora y 40 sorrentinos con postre.

Lunes 30 de julio – Feria americana en Pirataz Bar -Av. Joaquín de Viana y 25 de Mayo.

Domingo 5 de agosto – Te Bingo a las 17 horas en el Punta del Este Resort, ex Mantra. El valor de la entrada es de $ 300 y habrá cartones de bingo a $ 20. La venta de tickets es únicamente por teléfono de forma anticipada al 099812228/094707489.

Domingo 5 de agosto – Travesía solidaria en el kilómetro 35 de Rocha. El punto de partida es el Batallón N°12 a las 9 horas y la inscripción no tiene costo sino que habrá una alcancía para colaborar. Importante: llevar casco y kit antipinchazo.

Domingo 19 de agosto – 5K en Maldonado Nuevo a las 10 horas con punto de salida desde el gimnasio La Masía Gym (calle 5 y 13). El costo de inscripción es de $ 200 y estarán disponibles desde el lunes 13 en las instalaciones del local.

Desde el lunes 30 de julio, la tatuadora Anto Martínez donará el 10% de lo recaudado con sus tatuajes. Comunicarse a través de Facebook.

Otras formas de colaboración

Abitab: 89792

Itaú / Caja de Ahorro en Pesos: 1129369

Brou / Caja de Ahorro en Pesos: 001347639 – 00001

Celular de contacto: 095029614